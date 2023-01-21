Этот прием сократит ваши расходы на топливо

Достаточно потратить на это несколько минут.

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В наше время, когда все дорожает, особенно актуально сэкономить деньги на топливе. Эксперт «За рулем» Александр Хлынов поделился простым лайфхаком.

Для того, чтобы автомобиль катился легко, нужно меньше его пришпоривать. Для начала посмотрите давление в шинах. Накачайте колеса так, как написано в инструкции по эксплуатации. Таблица с давлением в камерах найдется в проеме водительской двери.

Рекомендованное в шинах давление обычно указано на лючке бензобака или на средней стойке кузова. Иногда такая наклейка располагается в проеме водительской двери спереди.

Если там указаны, к примеру, 2,4 атмосферы в задних шинах при забитом под завязку багажном отделении, ничего страшного. При проектировании машины все было рассчитано: расход топлива по «паспорту» измерялся именно с таким давлением.

Если давление меньше, сопротивление качению растет вместе с расходом топлива.

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Фото: YouTube