Вьетнамский VinFast против Tesla: кто кого? — журнал За рулем

Вьетнамский VinFast против Tesla: кто кого?

Вьетнамский производитель собирается демпинговать в ответ на снижение цен на автомобили Tesla.

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В VinFast это называют «рекламными акциями», которые производитель запустит для защиты конкурентоспособности своих моделей на рынке.

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast заявил об этом через неделю после того, как Tesla объявила об агрессивных скидках для стимулирования спроса.

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Вьетнамский VinFast против Tesla: кто кого?

Бренд VinFast, начавший свою деятельность в 2019 году, готовится к расширению в Соединенных Штатах, где надеется конкурировать с существующими автопроизводителями, предлагая две модели, VF8 и VF9, цены на которые стартуют от 59 000 и 83 000 долларов соответственно.

По словам представителя, вьетнамский производитель электромобилей начал отгружать первую партию из 999 электромобилей в США в конце ноября и планирует доставить их клиентам в этом месяце.

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В компании заявили, что получили почти 65 тысяч заказов по всему миру и рассчитывают продавать 750 тысяч электромобилей ежегодно к 2026 году. И даже планируют построить завод по производству электромобилей в американском штате Северная Каролина и только ожидают окончательного одобрения местных властей.

Источник: Reuters

Фото: Depositphotos

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