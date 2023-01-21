Очередь на проезд через границу можно забронировать онлайн

Первое для России цифровое решение по электронному бронированию очереди для автомобилей разработано концерном «Телематика» для Министерства транспорта РФ. Единая система бронирования очереди кардинально ускорит время прохождения границы и повысит пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска, считают разработчики.
Для физических и юридических лиц услуга будет предоставляться бесплатно.
После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом можно будет через портал госуслуг или по прибытии в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.
Первый электронный пункт уже начал свою работу на российско-литовской границе «МАПП — Чернышевское».
Источник: Телематика
Фото: ИТАР-ТАСС/ Елена Нагорных, telematika.com
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