Очередь на проезд через границу можно забронировать онлайн — журнал За рулем

Очередь на проезд через границу можно забронировать онлайн

На российских погранпунктах пропуска автомобилей появилась электронная система.

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Первое для России цифровое решение по электронному бронированию очереди для автомобилей разработано концерном «Телематика» для Министерства транспорта РФ. Единая система бронирования очереди кардинально ускорит время прохождения границы и повысит пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска, считают разработчики.

Для физических и юридических лиц услуга будет предоставляться бесплатно.

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После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом можно будет через портал госуслуг или по прибытии в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.

Первый электронный пункт уже начал свою работу на российско-литовской границе «МАПП — Чернышевское».

Очередь на проезд через границу можно забронировать онлайн

Источник: Телематика

Фото: ИТАР-ТАСС/ Елена Нагорных, telematika.com

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