За какие неисправности скоро будут изымать СТС — журнал За рулем

За какие неисправности скоро будут изымать СТС

ГИБДД сформировала и передала в правительство проект изменений ПДД.

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Поправки увеличат список дефектов автомобиля, не позволяющих им управлять.

Запрещено будет использовать фары, которые не соответствуют эксплуатационной документации. Также нельзя будет использовать нештатные ксеноновые или светодиодные лампы, а еще дополнительную подсветку. В список недопустимого войдут: неработающий корректор фар или стоп-сигналы, не функционирующий фонарь заднего хода.

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Инспектор ГИБДД также будет обращать внимание на проблемы с АБС. Если он заметит на панели приборов соответствующий индикатор, может выдать предписание посетить автосервис. Демонтаж автовладельцем элементов АБС — тоже в стоп-листе.

Водителям на устранение наиболее критичных неисправностей дадут определенное время (в последней редакции речь шла о 72 часах), затем нужно будет пройти внеочередное ТО: если этого не сделано, СТС изымается.

Поправки могут вступить в силу уже 1 сентября 2023 года, если пройдут согласование.

Источник: Коммерсантъ

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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