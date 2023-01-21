За какие неисправности скоро будут изымать СТС

Поправки увеличат список дефектов автомобиля, не позволяющих им управлять.
Запрещено будет использовать фары, которые не соответствуют эксплуатационной документации. Также нельзя будет использовать нештатные ксеноновые или светодиодные лампы, а еще дополнительную подсветку. В список недопустимого войдут: неработающий корректор фар или стоп-сигналы, не функционирующий фонарь заднего хода.
Инспектор ГИБДД также будет обращать внимание на проблемы с АБС. Если он заметит на панели приборов соответствующий индикатор, может выдать предписание посетить автосервис. Демонтаж автовладельцем элементов АБС — тоже в стоп-листе.
Водителям на устранение наиболее критичных неисправностей дадут определенное время (в последней редакции речь шла о 72 часах), затем нужно будет пройти внеочередное ТО: если этого не сделано, СТС изымается.
Поправки могут вступить в силу уже 1 сентября 2023 года, если пройдут согласование.
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Источник: Коммерсантъ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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