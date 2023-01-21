За какие неисправности скоро будут изымать СТС

ГИБДД сформировала и передала в правительство проект изменений ПДД.

Материалы по теме Штрафы теперь можно оплатить через соцсети: до чего техника дошла

Поправки увеличат список дефектов автомобиля, не позволяющих им управлять.

Запрещено будет использовать фары, которые не соответствуют эксплуатационной документации. Также нельзя будет использовать нештатные ксеноновые или светодиодные лампы, а еще дополнительную подсветку. В список недопустимого войдут: неработающий корректор фар или стоп-сигналы, не функционирующий фонарь заднего хода.

Инспектор ГИБДД также будет обращать внимание на проблемы с АБС. Если он заметит на панели приборов соответствующий индикатор, может выдать предписание посетить автосервис. Демонтаж автовладельцем элементов АБС — тоже в стоп-листе.

Водителям на устранение наиболее критичных неисправностей дадут определенное время (в последней редакции речь шла о 72 часах), затем нужно будет пройти внеочередное ТО: если этого не сделано, СТС изымается.

Поправки могут вступить в силу уже 1 сентября 2023 года, если пройдут согласование.

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: Коммерсантъ

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС