Эти Лады самые дешевые в обслуживании — журнал За рулем

Эти Лады самые дешевые в обслуживании

Дороже всех в этом списке — Xray.

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В этом году АВТОВАЗ увеличил цены на техобслуживание своих машин в среднем на 4,5%. Если вы собираетесь присмотреть себе автомобиль отечественного производства, то рекомендуем сначала выяснить, на ремонт и обслуживание какой модели вы будете тратить меньше всего денег.

Самым дешевым в этом смысле оказался внедорожник Niva Legend. У него семь визитов на техобслуживание обойдутся примерно в 76 900 рублей. Второе место — у Лады Гранты — 83 375 рублей.

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Третье — у внедорожника Niva Travel (97 600 рублей). Далее идет Largus (113 000 рублей), а затем Vesta (115 460 рублей) и Xray (116 000 рублей).

В 2023 году АВТОВАЗ собирается произвести 400 тысяч машин, заняв на рынке долю в 50%.

Источник: Лада Онлайн, Российская газета

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