«Видят» ли передвижные камеры на дорогах по ночам: все не так однозначно

Такие машины обычно паркуются на обочинах загородных трасс.

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Чаще всего передвижные комплексы «Скат-С» выезжают «на охоту» днем. Приборы располагаются в большом коробе, который защищает аппаратуру от снега и ветра.

И если в светлое время суток радиус их действия понятен — до 150 м, то вот в ночное время «увидеть» и «сфотографировать» нарушителя скоростного режима они могут не всегда.

В пасмурную погоду камера распознает транспорт на расстоянии не более 100 м. По полученным изображениям компьютер определяет тип транспортного средства и сопровождает его на дороге, после чего программа накладывает показания радара на объект, запечатленный на видео. Тем самым снижается вероятность приписать скорость машины-нарушителя другим участникам движения.

Однако в темное время суток эта камера не может сделать точные привязки, и комплекс сильно ограничен в своих возможностях. Идентифицировать машину можно только по инфракрасной подсветке в непосредственной близости от камеры. А дальность такой подсветки ограничена от силы 50 метрами.

В непогоду, в туман и снегопад эффективность подсветки еще больше снижается, и камера перестает работать. Время от времени подсветка выключается, так как излучатель может перегреваться, и фиксация номеров прекращается.

Источник: АиФ

Фото: «За рулем»