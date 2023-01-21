Девушки попытались заправить Теслу бензином (видео)

Видео снято на телефон мужчиной, который сидит в машине на АЗС, а напротив него разворачивается прелюбопытное действо. Две девушки паркуются у колонки на Тесле, одна из них снимает заправочный пистолет, и они принимаются выяснять, куда его можно вставить. Любопытных взглядов, направленных на них, становится все больше, и в конце концов мужчина пытается помочь.
Он подходит к ним, заговаривает и выясняет, что девушки совершенно не понимают специфики автомобиля, а одна из них сообщает, что машину просто дал покататься ее парень. Мужчина объясняет, что это электромобиль, показывает, как открывается зарядный разъем, достает из багажника переходник... Попробуйте угадать, как отнеслись девушки к его советам.
Видео: YouTube / RED Delta
Фото: скриншот видео YouTube
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