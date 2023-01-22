Девушка не удержалась и улетела в припаркованный автомобиль — журнал За рулем

Девушка не удержалась и улетела в припаркованный автомобиль

Вполне предсказуемый результат. Именно поэтому повторять подобные трюки нельзя.

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В Сеть попал ролик, на котором наглядно показано, что может случиться, если прикрепить к машине сзади ватрушку или что-то вроде того.

В данном случае к американскому пикапу девушка прицепилась, сидя на какой-то деревянной конструкции, но водитель внедорожника разворачивал машину на парковке слишком ретиво.

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На очередном вираже пассажирка не смогла удержаться на деревяшке. На последних кадрах видно, как побледнело ее лицо, когда девушка приближалась к крылу автомобиля. Последовал звук удара.

В комментариях люди делятся похожими историями, которые, как правило, кончаются тяжким вредом здоровью или даже летальным исходом.

Источник: Reddit

Фото: Reddit

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