Девушка не удержалась и улетела в припаркованный автомобиль

В Сеть попал ролик, на котором наглядно показано, что может случиться, если прикрепить к машине сзади ватрушку или что-то вроде того.
В данном случае к американскому пикапу девушка прицепилась, сидя на какой-то деревянной конструкции, но водитель внедорожника разворачивал машину на парковке слишком ретиво.
На очередном вираже пассажирка не смогла удержаться на деревяшке. На последних кадрах видно, как побледнело ее лицо, когда девушка приближалась к крылу автомобиля. Последовал звук удара.
В комментариях люди делятся похожими историями, которые, как правило, кончаются тяжким вредом здоровью или даже летальным исходом.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: Reddit
Фото: Reddit
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.