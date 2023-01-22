Девушка не удержалась и улетела в припаркованный автомобиль

Вполне предсказуемый результат. Именно поэтому повторять подобные трюки нельзя.

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В Сеть попал ролик, на котором наглядно показано, что может случиться, если прикрепить к машине сзади ватрушку или что-то вроде того.

В данном случае к американскому пикапу девушка прицепилась, сидя на какой-то деревянной конструкции, но водитель внедорожника разворачивал машину на парковке слишком ретиво.

На очередном вираже пассажирка не смогла удержаться на деревяшке. На последних кадрах видно, как побледнело ее лицо, когда девушка приближалась к крылу автомобиля. Последовал звук удара.

В комментариях люди делятся похожими историями, которые, как правило, кончаются тяжким вредом здоровью или даже летальным исходом.

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Источник: Reddit

Фото: Reddit







