Машина взбунтовалась против водителя на автомойке (видео) — журнал За рулем

Машина взбунтовалась против водителя на автомойке (видео)

Водитель доставлен в больницу, автомобиль тоже пострадал.

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В США водитель Тойоты спокойно себе оплачивал услуги автомойки. Как раз в этот момент что-то пошло не так и автомобиль резко ускорился.

При этом водитель зачем-то выставил левую ногу в открытую дверь, будто пытаясь затормозить подошвой.

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За рулем оказался 77-летний водитель, так что, вероятно, это сыграло свою роль в том, что он не успел сориентироваться. Хозяин Тойоты устремился вперед, сломав шлагбаум. В ангаре он разрушил механизмы автомойки и даже перевернулся как раз на ту сторону, где была его нога.

Сообщается, что мужчина застрял в таком положении на 1,5 часа. Его доставили в больницу с серьезной травмой…ноги.


Источник: El Pais

Фото: YouTube

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