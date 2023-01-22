Машина взбунтовалась против водителя на автомойке (видео)

В США водитель Тойоты спокойно себе оплачивал услуги автомойки. Как раз в этот момент что-то пошло не так и автомобиль резко ускорился.
При этом водитель зачем-то выставил левую ногу в открытую дверь, будто пытаясь затормозить подошвой.
За рулем оказался 77-летний водитель, так что, вероятно, это сыграло свою роль в том, что он не успел сориентироваться. Хозяин Тойоты устремился вперед, сломав шлагбаум. В ангаре он разрушил механизмы автомойки и даже перевернулся как раз на ту сторону, где была его нога.
Сообщается, что мужчина застрял в таком положении на 1,5 часа. Его доставили в больницу с серьезной травмой…ноги.
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Источник: El Pais
Фото: YouTube
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