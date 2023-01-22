В Россию раньше времени отправили необычные китайские кроссоверы

В РФ приедут китайские кроссоверы Geely Monjaro. В начале февраля они прибудут на железнодорожную станцию в Нижегородской области. После ухода из страны Volkswagen и Skoda там осталась пустовать огромная логистическая площадка для машин.
Ранее сообщалось, что Monjaro должны попасть к российским дилерами в марте-апреле 2023 года. Цена на эту модель еще не известна. Вероятно, она будет дороже 4 миллионов рублей.
У нас в стране Geely Monjaro будет обладать двигателем объемом 2 литра и мощностью 238 л.с, который работает с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод полный, подключаемый. У машины независимые подвески «Макферсон» спереди и «многорычажка» сзади, а также имеется электроусилитель руля и дисковые тормоза.
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Источник: «Китайские автомобили»
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