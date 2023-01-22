Две новости о системе Платон: хороша и плохая — журнал За рулем

Две новости о системе Платон: хороша и плохая

В Росавтодоре сделали заявление.

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Тариф взимания платы с фур, масса которых выше 12 тонн, за проезд по федеральным дорогам вырастет. И это плохая новость для владельцев грузовиков. Но плата повысится на величину, которая на 14 копеек меньше, чем планировалось. И это, безусловно, хорошая новость.

Изменения для дальнобойщиков вступят в силу уже 1 февраля.

Две новости о системе Платон: хороша и плохая

Плата за километр езды по федеральной трассе в последний зимний месяц увеличится с 2,54 до 2,84 рубля. Прежний прогноз, сделанный летом 2022 года, предполагал, что с большегрузов будут брать 2,98 рубля.

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Как пишет Росавтодор, в 2022 году инфляция в РФ достигла 11,94%, а это в свою очередь позволило повысить тариф лишь на 30 копеек вместо 44.

В «Платоне» зарегистрировано 1 миллион 729 тысяч транспортных средств, на которые распространяется новый тариф. Четверть из них — собственность иностранных логистических компаний.

Источник: Росавтодор

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

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