Водитель Мерседеса выпил с бездомными и посадил одного за руль

В Петербурге произошла нелепая история. Мужчина решил принять на грудь с двумя бомжами, а потом усадил одного из новых «друзей» на водительское кресло в Mercedes-Benz.
Компанию нетрезвых джентльменов заметили в Приморском районе на заправке. Тогда же поступил звонок в полицию. Инспекторы остановили Мерседес.
В салоне сидел мужчина, который не мог связать двух слов и все время засыпал. Оказалось, что брат владельца машины немного выпил, а затем, выходя из дома, встретил бездомных. Мужчина предложил всем вместе покататься на комфортной машине брата.
Бездомный водитель отказался проходить освидетельствование на опьянение, после чего его доставили в отдел. Инспекторы оформили административные протоколы за мелкое хулиганство и пьяное вождение, а также езду без прав. Mercedes-Benz отправили на штрафстоянку.
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Источник: Газета.ру
Фото: ВКонтакте
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