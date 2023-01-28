Водитель Мерседеса выпил с бездомными и посадил одного за руль

Инспекторам тяжело дался разговор с невменяемыми «героями».

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В Петербурге произошла нелепая история. Мужчина решил принять на грудь с двумя бомжами, а потом усадил одного из новых «друзей» на водительское кресло в Mercedes-Benz.

Компанию нетрезвых джентльменов заметили в Приморском районе на заправке. Тогда же поступил звонок в полицию. Инспекторы остановили Мерседес.

В салоне сидел мужчина, который не мог связать двух слов и все время засыпал. Оказалось, что брат владельца машины немного выпил, а затем, выходя из дома, встретил бездомных. Мужчина предложил всем вместе покататься на комфортной машине брата.

Бездомный водитель отказался проходить освидетельствование на опьянение, после чего его доставили в отдел. Инспекторы оформили административные протоколы за мелкое хулиганство и пьяное вождение, а также езду без прав. Mercedes-Benz отправили на штрафстоянку.

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Источник: Газета.ру

Фото: ВКонтакте