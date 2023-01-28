Когда идиот пытается помочь: самая гибкая сцепка в истории

Водитель прикрепил буксировочный ремень явно не туда.

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Приятно, когда водители выручают друг друга в беде. Но бывает, что это заканчивается громким смехом и испорченными машинами.

На видео попал момент, когда один автомобилист пытается помочь другому вытащить машину из грязи. То, как доброволец это сделал, заслуживает описания.

Герой видео привязал буксировочный трос… к пружине амортизатора. Последствия простые: стоило ремню натянуться, и пружина с грохотом вылетела из-под машины.

«Ах да, прикрепите буксировочный ремень к одной из.... двух деталей на всем автомобиле, не прикрученных болтами», — издеваются комментаторы под тредом.

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Источник: Reddit

Фото: Reddit