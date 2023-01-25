Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото

Как ранее рассказывал «За рулем», в Белоруссии разработали несколько образцов электромобильной техники с перспективами дальнейшего производства. Все три машины — развозной грузовик, пикап с каркасно-панельной конструкцией кузова и спортивный родстер — созданы в Объединенном институте машиностроения (ОИМ). Институт плотно сотрудничает со всеми крупными машиностроительными заводами республики, включая МАЗ, БЕЛАЗ и МТЗ, а также выстраивает партнерские отношения с АВТОВАЗом.
На прошедшей недавно в Минске выставке «Беларусь интеллектуальная» были представлены эти модели. Каждая из них пока существует в единственном экземпляре. Но по грузовику уже существует совместный проект с МАЗом, каркасно-панельный пикап тоже имеет перспективы перевода в мелкую серию. И обе эти машины уже не раз показывались на публике.
А вот двухместный спорткар Electro Roadster показали впервые. В таком виде машина едва ли претендует на серийный выпуск, да и разработчики оговариваются, что образец служит для «презентации компетенций белорусской науки в области электротранспорта на международном уровне, в том числе путем участия в спортивных мероприятиях».
Заявленные характеристики воображение не поражают, но в контексте заявлений об «отечественной компонентной базе силовой установки» все же представляют интерес. Номинальная и максимальная мощность электродвигателя составляет, соответственно, 80 и 160 кВт. Емкость батареи — 24 кВт.ч, что должно обеспечить пробег в 220 км автомобилю массой 1800 кг. Максималка — 170 км/ч.
Конструкция кузова прототипа тоже каркасно-панельная. На этой машине белорусы планируют доводить систему управления электроприводом в максимально нагруженных режимах. А уж затем применить наработки в какой-то более приближенной к реальности модели.
Источник: belexpo.by
Фото: adt.by, 2051.vision
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.