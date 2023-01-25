Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото — журнал За рулем

Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото

Уже известны и некоторые характеристики — например, снаряженная масса двухместной машины составляет 1,8 тонны...

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Как ранее рассказывал «За рулем», в Белоруссии разработали несколько образцов электромобильной техники с перспективами дальнейшего производства. Все три машины — развозной грузовик, пикап с каркасно-панельной конструкцией кузова и спортивный родстер — созданы в Объединенном институте машиностроения (ОИМ). Институт плотно сотрудничает со всеми крупными машиностроительными заводами республики, включая МАЗ, БЕЛАЗ и МТЗ, а также выстраивает партнерские отношения с АВТОВАЗом.

На прошедшей недавно в Минске выставке «Беларусь интеллектуальная» были представлены эти модели. Каждая из них пока существует в единственном экземпляре. Но по грузовику уже существует совместный проект с МАЗом, каркасно-панельный пикап тоже имеет перспективы перевода в мелкую серию. И обе эти машины уже не раз показывались на публике.

Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото

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А вот двухместный спорткар Electro Roadster показали впервые. В таком виде машина едва ли претендует на серийный выпуск, да и разработчики оговариваются, что образец служит для «презентации компетенций белорусской науки в области электротранспорта на международном уровне, в том числе путем участия в спортивных мероприятиях».

Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото

Заявленные характеристики воображение не поражают, но в контексте заявлений об «отечественной компонентной базе силовой установки» все же представляют интерес. Номинальная и максимальная мощность электродвигателя составляет, соответственно, 80 и 160 кВт. Емкость батареи — 24 кВт.ч, что должно обеспечить пробег в 220 км автомобилю массой 1800 кг. Максималка — 170 км/ч.

Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото

Конструкция кузова прототипа тоже каркасно-панельная. На этой машине белорусы планируют доводить систему управления электроприводом в максимально нагруженных режимах. А уж затем применить наработки в какой-то более приближенной к реальности модели.

Источник: belexpo.by

Фото: adt.by, 2051.vision

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Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото

Уже известны и некоторые характеристики — например, снаряженная масса двухместной машины составляет 1,8 тонны...

Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото — фото 1386325Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото — фото 1386324Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото — фото 1386326Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото
Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото

Уже известны и некоторые характеристики — например, снаряженная масса двухместной машины составляет 1,8 тонны...

Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото — фото 1386325Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото — фото 1386326Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото — фото 1386324Белорусский автомобиль собственной разработки: первые фото
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