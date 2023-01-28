Что происходит с автомобилем, если он долго стоит без дела

После такой стоянки придется хорошенько проверить некоторые системы машины.

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Первое, что произойдет, например, зимой, это разрядка аккумулятора. На это уйдет не больше месяца. Если он старый, скорее всего, его придется поменять.

Второе — это шины. После трех месяцев бездействия они могут так деформироваться, что уже не оправятся. Деформация может проявиться вибрациями во время езды. Кроме того, в колесах может снизиться давление воздуха.

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Третья проблема: двигатель не создан для стояния. Ему периодически нужно работать. Три месяца — и на отдельных деталях может появиться ржавчина, а масло, не исключено, что утратит свои основные способности.

Четвертое, это резиновые прокладки, втулки и уплотнители. Пока эти детали не взаимодействуют с маслом, они усыхают и могут потрескаться.

Пятое: может заржаветь водяной насос, заклинить термостат и засориться радиатор.

Шестой элемент, уязвимый без регулярных поездок, — тормоза. Давление в тормозном контуре следует проверить первым делом, когда снова сядете за руль.

И наконец, седьмое — это рулевое управление, коробка передач или дифференциалы. Некоторые элементы этих узлов во время долгой стоянки покрываются коррозией. Однако для такого нужно оставить машину без движения на несколько лет.

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Источник: El Pais

Фото: Unsplash