Что происходит с автомобилем, если он долго стоит без дела — журнал За рулем

Что происходит с автомобилем, если он долго стоит без дела

После такой стоянки придется хорошенько проверить некоторые системы машины.

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Первое, что произойдет, например, зимой, это разрядка аккумулятора. На это уйдет не больше месяца. Если он старый, скорее всего, его придется поменять.

Второе — это шины. После трех месяцев бездействия они могут так деформироваться, что уже не оправятся. Деформация может проявиться вибрациями во время езды. Кроме того, в колесах может снизиться давление воздуха.

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Третья проблема: двигатель не создан для стояния. Ему периодически нужно работать. Три месяца — и на отдельных деталях может появиться ржавчина, а масло, не исключено, что утратит свои основные способности.

Четвертое, это резиновые прокладки, втулки и уплотнители. Пока эти детали не взаимодействуют с маслом, они усыхают и могут потрескаться.

Пятое: может заржаветь водяной насос, заклинить термостат и засориться радиатор.

Шестой элемент, уязвимый без регулярных поездок, — тормоза. Давление в тормозном контуре следует проверить первым делом, когда снова сядете за руль.

И наконец, седьмое — это рулевое управление, коробка передач или дифференциалы. Некоторые элементы этих узлов во время долгой стоянки покрываются коррозией. Однако для такого нужно оставить машину без движения на несколько лет.

Подробнее обо всем этом рассказал эксперт «За рулем».

Источник: El Pais

Фото: Unsplash

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