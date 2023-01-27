В Россию приехал новый кроссовер, разработанный Honda (Ciimo M-NV)

Мощность 163 л.с., климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, обогрев зеркал…

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Электрический кроссовер Ciimo M-NV, производящийся на совместном предприятии DongFeng и Honda в Китае, появился у одного из крупных московских автодилеров. По габаритам Ciimo близок к собирающемуся в России Evolute i-Joy. Размеры нового «китайца» — 4324 х 1785 х 1637 мм при колесной базе 2610 мм.

Отдача электромотора составляет 163 л.с. и 280 Нм, емкость батареи — 61,3 кВт.ч, заявленный запас хода — 480 км. Полная зарядка происходит за 10 часов.

Комплектация — однозонный климат, круиз-контроль, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, датчики света, цифровые приборы. Опционально доступны электрообогрев зеркал и бесключевой доступ. Цена этой машины в России стартует от 2 900 000 рублей.

Источник: Autonews

Фото: Wikipedia