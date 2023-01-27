В Москве внедрят новую модель прогноза и предотвращения ДТП

Подробности пока неизвестны.

Власти Москвы разрабатывают новую модель прогноза и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Это позволит повысить уровень безопасности на дорогах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Каких-либо подробностей градоначальник не раскрыл, но отметил, что столица остается лидером по безопасности дорожного движения в России.

«По сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими в 2022 году уменьшилось на 34%. Количество погибших на дорогах снизилось более чем в 2,5 раза (с 763 до 300). Уровень социального риска по итогам 2022 года предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира», — перечислил мэр.

Этому, в том числе, способствовал комплексный подход развития городской транспортной системы и взаимодействие с Госавтоинспекцией, а также изменения в организации дорожного движения и введение платных парковок, добавил Собянин.

Источник: Telegram Сергея Собянина