Куда сесть в машине, чтобы выжить в ДТП — журнал За рулем

Куда сесть в машине, чтобы выжить в ДТП

Многое будет зависеть от «продвинутости» автомобиля.

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Аварии уносят десятки тысяч жизней в России каждый год, и вы наверняка думали о такой мрачной перспективе, когда находились в машине. Можно ли выбрать такое место в салоне, чтобы увеличить свои шансы выжить в подобных дорожных инцидентах, объяснил автоэксперт Александр Долгих.

Во-первых, пристегнитесь, так вероятность спастись будет на 75% больше. Отрегулируйте подголовник — его верхняя точка должна быть на уровне макушки. Он нужен, чтобы уберечь ваши шейные позвонки.

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В старых машинах типа ВАЗ-2106 самым безопасным будет сиденье за водителем, затем — место посередине сзади. Худшая позиция — справа от водителя, потому что в большинстве случаев он инстинктивно попытается отвести удар от себя, подставив под удар правую сторону автомобиля.

В современных автомобилях, наоборот, лучше занять правое переднее место: там есть подушка безопасности и более продвинутые ремни безопасности. Сзади лучшим будет также место за водителем, а затем — посередине. Если забудете пристегнуться, выбор места не спасет, так как вас травмирует подушка безопасности.

Источник: Лайфхакер

Фото: АГН «Москва»

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