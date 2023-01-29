Безбашенный водитель залез на крышу автомобиля во время езды — журнал За рулем

Безбашенный водитель залез на крышу автомобиля во время езды

Чтобы сделать жуткое видео. Не повторять — опасно для жизни!

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28-летний парень заснял видео, как он выбирается на крышу движущейся по трассе машины. Судя по всему, произошло это во Франции.

Возможно, акробата спасло то, что магистраль была совершенно пуста во время его трюков. Чтобы убедить зрителей, что за рулем никого нет, он направляет камеру на место водителя.

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Любопытно, что видео экстремал начал снимать сидя на переднем пассажирском кресле.

В блоге «Идиоты в машинах» трюкача ожидаемо окрестили идиотом. Многие комментаторы удивились, что этот человек все еще жив. Другие заранее расстроились, что суд, скорее всего, выпустит безумца под залог.

Источник: Reddit

Фото: Reddit

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