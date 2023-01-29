Разбитая машина вспыхнула, когда полиция вытаскивала водителя — журнал За рулем

Разбитая машина вспыхнула, когда полиция вытаскивала водителя

Бедняга врезался в пальму.

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Сеть облетело видео из Лас-Вегаса, где полицейские пытаются вытащить водителя из седана. Автомобилист врезался в дерево на бульваре и, похоже, был без сознания. Из-за удара двигатель загорелся.

Чтобы вытащить пострадавшего, офицер полиции разбил боковое стекло. Мужчину извлекли из салона в последний момент перед пожаром.

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Один из полицейских пытался потушить огонь огнетушителем, но машина загорелась еще сильнее. Правоохранитель, спасший водителя, надышался дыма, и его доставили в больницу вместе с жертвой случившегося.


Источник: KNTV

Фото: YouTube

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