Разбитая машина вспыхнула, когда полиция вытаскивала водителя

Сеть облетело видео из Лас-Вегаса, где полицейские пытаются вытащить водителя из седана. Автомобилист врезался в дерево на бульваре и, похоже, был без сознания. Из-за удара двигатель загорелся.
Чтобы вытащить пострадавшего, офицер полиции разбил боковое стекло. Мужчину извлекли из салона в последний момент перед пожаром.
Один из полицейских пытался потушить огонь огнетушителем, но машина загорелась еще сильнее. Правоохранитель, спасший водителя, надышался дыма, и его доставили в больницу вместе с жертвой случившегося.
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Источник: KNTV
Фото: YouTube
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