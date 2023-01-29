Трогательное видео: инспектор ДПС помог дедушке перейти дорогу

В Пермском крае полицейский заметил, что мужчина переходит проезжую часть на костылях, и стал сопровождать его, чтобы пешехода не сбила машина.
Но, похоже, поняв, что процесс будет долгий, взял бедолагу на руки и перенес через дорогу. Нести пришлось приличное расстояние.
Поступок гаишника растрогал пользователей сети. Люди написали немало хвалебных слов в адрес правоохранителя.
«Хорошо воспитан, доброе сердце!», «У меня нет слов, просто молодец!», «И ведь сил хватило! Супер! Побольше бы таких людей», — отзывались люди.
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Источник: Паблик во Вконтакте ГЛАВНОВОСТИ
Фото: Вконтакте
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