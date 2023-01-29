Трогательное видео: инспектор ДПС помог дедушке перейти дорогу

Пожилому мужчине с трудом давалась ходьба.

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В Пермском крае полицейский заметил, что мужчина переходит проезжую часть на костылях, и стал сопровождать его, чтобы пешехода не сбила машина.

Но, похоже, поняв, что процесс будет долгий, взял бедолагу на руки и перенес через дорогу. Нести пришлось приличное расстояние.

Поступок гаишника растрогал пользователей сети. Люди написали немало хвалебных слов в адрес правоохранителя.

«Хорошо воспитан, доброе сердце!», «У меня нет слов, просто молодец!», «И ведь сил хватило! Супер! Побольше бы таких людей», — отзывались люди.

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Источник: Паблик во Вконтакте ГЛАВНОВОСТИ

Фото: Вконтакте