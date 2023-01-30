Сообщается, что показанный прототип будем во многом похож на серийный автомобиль, который ожидается через пару лет.

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Как сообщил гендиректор бренда Атом Игорь Поваразднюк, презентация прототипа электромобиля состоится в рамках саммита «Россия — Исламский мир: KazanForum». Форум, на котором ожидаются представители большинства исламских стран, пройдет в Казани с 18 по 20 мая текущего года. Напомним, Атом — это запущенный в 2021 году при поддержке КАМАЗа стартап, в разработку которого инвестировали глава КАМАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

От разработанного в 2020-м году при участии КАМАЗа субкомпактного электромобиля КАМА-1 готовящийся к презентации Атом отличается довольно серьезно: источник пишет, что кузов нового прототипа будет пятидверным, а габаритная длина составит 3,75 м. Напомним, пока у нас есть только показанное в ноябре 2022 года тизерное изображение. В декабре 2022 года Атом был выделен в отдельный бренд. По планам, серийный Атом должен появиться в 2025 году.





Источник: Vesti.ru

Фото: Атом



