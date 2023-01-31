Не три, а пять: Evolute представит новые модели уже в этом году — журнал За рулем

Не три, а пять: Evolute представит новые модели уже в этом году

Липецкий автозавод планирует занять существенную долю рынка электрокаров.

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Компания Evolute планирует выпустить пять новых моделей электромобилей в 2023 году, рассказал управляющий партнер автопроизводителя «Моторинвест» Андрей Резников.

«Открою вам тайну, что электромобилей Evolute в этом году будет уже больше пяти. А если говорить более детально, то в апреле этого года мы действительно планируем производить в России кросс-купе i-Jet», — уточнил он.

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Это будет полноприводная машина премиального класса, поставки дилерам планируются уже в апреле.

На второй квартал также планируется запуск производства минивэна i-Van — электромобиля для перевозки 7–9 человек, который может использоваться для коммерческого транспорта в городах.

И третий электромобиль — кроссовер с рабочим названием i-Sky, имеющий колесную базу 2,75 м и пробег 600 км на одном заряде.

Резников не уточнил, какие именно модели будут представлены на рынке уже во втором полугодии, но добавил, что это будет еще две модели.

Источник: ТАСС

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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