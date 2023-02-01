Ока за 18 миллионов? Почему бы нет, если это редчайший экземпляр — журнал За рулем

Ока за 18 миллионов? Почему бы нет, если это редчайший экземпляр

Стоимость уникального электрокара превышает цену на роскошные премиальные авто.

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В России выставили на продажу электрическую Оку ВАЗ-1111Э 1995 года выпуска. За электрокар продавец просит 18 млн рублей. Вероятно, столь высокая цена объясняется тем, что таких машин на АВТОВАЗе было выпущено всего 20 штук, в рамках эксперимента.

К слову, серийным этот автомобиль так и не стал в силу высокой себестоимости и невостребованности электромобилей на российском рынке.

Ока за 18 миллионов? Почему бы нет, если это редчайший экземпляр

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Эта машина построена на платформе обычной Оки ВАЗ-1111, но вместо бензинового мотора у нее стоит электрический двигатель ПТ-125 мощностью 34 л.с.

Как пишет продавец, этот электрокар был передан в Научно-исследовательский аккумуляторный институт «Источник» для дальнейших опытов, благодаря чему и сохранился до сегодняшнего дня. Для перспективной модели изготовлена собственная приборная панель, отличающаяся от обычной расположением двух вольтметров в стандартных местах, датчиков топлива и температуры воды.

Запас хода на одной зарядке должен составлять около 110 километров.

Источник: Авто.ru

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