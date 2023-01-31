Старый асфальт начнут активно применять для ремонта дорог

В том случае, если исследование окажется удачным, технологию холодного ресайклинга начнут внедрять более масштабно.

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Росавтодор провел тендер по исследованию практического применения технологии холодного ресайклинга при строительстве, реконструкции и капремонте дорог. Контракт на 26,4 млн рублей будет заключен с ассоциацией «Росасфальт». Холодный ресайклинг предусматривает измельчение старого асфальта прямо на месте ремонта, смешивание его со щебнем, песком, цементом или битумом — и повторное использование.

Из плюсов — дешевизна, сравнительная простота, высокая скорость ремонта. Но поверхность получается очень твердой — что, с одной стороны, преимущество, а с другой — затруднение последующего ремонта подземных коммуникаций. Второй момент — производимые при ремонте шум и пыль. Вкупе эти факторы отводят холодному ресайклингу область применения: загородные дороги. Кроме того, статистика эффективности метода (он так или иначе применяется в России с 2000-х) пока отсутствует. Эти пробелы новое исследование и призвано устранить.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Источник: Коммерсант

Фото: Михаил Метцель/ТАСС