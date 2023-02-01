Известно, когда по Крымскому мосту откроется полноценное движение для легковушек и автобусов — журнал За рулем

Известно, когда по Крымскому мосту откроется полноценное движение для легковушек и автобусов

Строители справляются с задачей раньше намеченных сроков.

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Движение по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста для легковых машин и автобусов планируется открыть в марте 2023 года, рассказал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

На объекте круглосуточно работают 280 человек и 20 единиц техники.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Строители завершили надвижку четвертого, последнего пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Они справились раньше, чем планировали, что говорит о высоком профессионализме и опыте мостовиков.

В начале февраля пролет примет свое обычное положение, после чего строители будут укладывать асфальт и устанавливать барьерные ограждения и световые мачты.

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Крымский мост был поврежден в результате подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда.

Сейчас для легковых автомобилей и автобусов движение осуществляется по правой части моста. В нормативное состояние приводят левую сторону автодорожной части и поврежденную железнодорожную ветку.

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Источник: Марат Хуснуллин/Telegram-канал

Фото: скриншот видео/ t.me/mkhusnullin

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