Известно, когда по Крымскому мосту откроется полноценное движение для легковушек и автобусов

Движение по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста для легковых машин и автобусов планируется открыть в марте 2023 года, рассказал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.
На объекте круглосуточно работают 280 человек и 20 единиц техники.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Строители завершили надвижку четвертого, последнего пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Они справились раньше, чем планировали, что говорит о высоком профессионализме и опыте мостовиков.
В начале февраля пролет примет свое обычное положение, после чего строители будут укладывать асфальт и устанавливать барьерные ограждения и световые мачты.
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Крымский мост был поврежден в результате подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда.
Сейчас для легковых автомобилей и автобусов движение осуществляется по правой части моста. В нормативное состояние приводят левую сторону автодорожной части и поврежденную железнодорожную ветку.
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Источник: Марат Хуснуллин/Telegram-канал
Фото: скриншот видео/ t.me/mkhusnullin
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