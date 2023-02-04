Культурная столица: в Петербурге вороны начали соблюдать ПДД (видео)

Очевидно, ролик снят еще осенью, когда на улицах не было снега. Но он, безусловно, заслуживал того внимания, которое в итоге получил.

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В соцсетях вирусится очередное видео с хэштегом #культурнаястолица — на сей раз героиней стала ворона, переходящая дорогу по пешеходному переходу. Ролик снят видеорегистратором в автомобиле, который подъезжает к пешеходному переходу. В машине происходит диалог между мужчиной и женщиной: заметив, что ворона идет по «зебре», они решают пропустить ее.

Да и как не пропустить, если птица следует правилам ПДД, причем как-будто делает это с гордостью, приосанясь и слегка растопырив крылья. Интересно, что многие комментаторы предпочли не искать объяснений поведению вороны (например, разобраться в том, почему она попросту не перелетела дорогу), а использовать привычный скепсис. Впрочем, нашлись и те, кто им ответил — и внезапно вышел чеховской высоты диалог, объясняющий очень многое в «нашей с вами современности»:

— Тоже мне, новости. Таких птиц сотни за год можно увидеть.

— Птиц-то полно, а людей таких мало!

«За рулем» можно смотреть на RuTube

Фото: скриншот видео ВКонтакте

Видео: ВКонтакте / Главная дорога