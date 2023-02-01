Плата за проезд по федеральным трассам увеличилась с 1 февраля

Для грузовиков введены новые тарифы.

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С начала февраля грузовики массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам (система «Платон») будут платить 2,84 рубля за километр пробега (ранее 2,54 рубля).

В «Росавтодоре» напомнили, что фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. В компании отмечают, что изначально прогнозировали размер платы в размере 2,98 рубля за километр пробега.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На сегодняшний день в «Платоне» зарегистрировано свыше 1,729 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

За счет внесения платы через государственную систему «Платон» грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 199 млрд рублей. Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

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Источник: Росавтодор

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»