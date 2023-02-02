В России запустили первое электротакси

Но выбрать поездку именно на нем пока не получится.

Материалы по теме У кого теперь приоритет при въезде на круг? Юрист все объяснил

На улицах Нижнего Новгорода появились первые в России электротакси. Проект реализуется корпорацией «Роснано». На первом этапе таксомоторный парк нового сервиса составят 180 электрокаров модели Evolute i-Pro, к весне их число планируется нарастить до 250 машин.

Вызвать электрическое такси можно будет через приложение Яндекс Go, но первоначально выбрать именно батарейный автомобиль не получится. Evolute i-Pro приедет, если электромобиль свободен и находится рядом. Инициаторы проекта обещают в будущем сделать заказ электромобиля отдельной опцией приложения.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Стоимость поездки на электротакси будет эквивалентна поездкам на обычных машинах по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+».

Вместе с парком электромобилей в Нижнем Новгороде появится сразу 44 зарядных станции для них.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм

Источник: Роснано

Фото: https://t.me/glebnikitin_nn