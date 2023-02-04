Новичок за рулем разогнал старенький пикап до 253 км/ч

Это удивило даже опытных полицейских.

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20-летний водитель промчался мимо полиции на севере Аделаиды (Южная Австралия) на скорости 253 км/ч.

Офицеры проверяли скорость на участке автомагистрали, и тут мимо «просвистел» черный автомобиль Holden 2009 года выпуска.

Водитель превысил установленную скорость на 143 км/ч.

Полиция догнала его только после того, как его машина сломалась. И оказалось, что водитель был новичком, недавно получившим права.

По правилам страны он какое-то время обязан был ездить только с опытным водителем рядом, а на авто должны быть наклейки L — спереди и сзади. И вот этот человек вдруг показал самую высокую скорость, когда-либо зарегистрированную на дорогах Южной Австралии, находясь при этом в зоне 110 км/ч.

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Тест на наркотики дал положительный результат, и, предсказуемо, лихача лишили прав на 12 месяцев, а его автомобиль был конфискован на 28 дней. Теперь он предстанет перед судом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.



Источник: Daily Mail

Фото: Полиция Австралии





