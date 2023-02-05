Мерседес сократит модельный ряд вдвое

В прошлом году Мерседес объявил о новой стратегии, направленной на снижение затрат и сосредоточение внимания на прибыльных автомобилях класса Top-End Luxury и Core Luxury.
Автомобили Entry Luxury по-прежнему будут существовать, но компания решила сократить модельный ряд почти вдвое.
Согласно инсайдерской информации, из 33 вариантов кузова, которые Mercedes-Benz в настоящее время предлагает в Европе и США, выживут только 14.
Коснется это, в основном, купе и универсалов. Кабриолет S-класса уже ушел в прошлое, а CLE призван заменить купе и кабриолеты C- и E-класса.
CLS (купе-универсал) будет снят с производства в 2024 году, а за ним последует AMG GT 4 Door.
Грядущий универсал E-Class также будет окончательно снят с производства в 2030 году.
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Источник: Сarscoops
Фото: Depositphotos
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