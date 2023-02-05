Мерседес сократит модельный ряд вдвое — журнал За рулем

Мерседес сократит модельный ряд вдвое

Производитель уберет из своей линейки устаревшие типы кузовов. Увы, хотя они порой и красивы, совсем не пользуются популярностью у покупателей.

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В прошлом году Мерседес объявил о новой стратегии, направленной на снижение затрат и сосредоточение внимания на прибыльных автомобилях класса Top-End Luxury и Core Luxury.

Автомобили Entry Luxury по-прежнему будут существовать, но компания решила сократить модельный ряд почти вдвое.

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Согласно инсайдерской информации, из 33 вариантов кузова, которые Mercedes-Benz в настоящее время предлагает в Европе и США, выживут только 14.

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Коснется это, в основном, купе и универсалов. Кабриолет S-класса уже ушел в прошлое, а CLE призван заменить купе и кабриолеты C- и E-класса.

CLS (купе-универсал) будет снят с производства в 2024 году, а за ним последует AMG GT 4 Door.

Грядущий универсал E-Class также будет окончательно снят с производства в 2030 году.

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Источник: Сarscoops

Фото: Depositphotos


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