В помощь водителям: на дороге будут предупреждать об аварии впереди — журнал За рулем

В помощь водителям: на дороге будут предупреждать об аварии впереди

МКАД оборудовали умными мини-табло. Но водители сомневаются в их полезности.

Дорожные знаки решили оснастить «интеллектом». Во всяком случае в Москве. На МКАД появились мини-табло, которые в автоматическом режиме выводят информацию о происшествиях на дороге.

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В случае аварии табло загорается предупреждающей надписью, что должно обезопасить водителей от вторичных аварий (например, когда в участников мелкого ДТП сзади влетают попутные машины).

Такой знак заметил автоюрист Александр Шумский, о чем и поспешил рассказать в соцсети. Только вот мнения водителей насчет пользы такого знака разошлись. Многие написали, что оно отвлекает и выглядит больше как реклама Burger King. Другие посетовали, что табло «горит», а никакой аварии впереди нет.

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Кроме того, пользователи справедливо отмечают, что если на МКАД впереди авария, то узнать об этом можно и по размеру пробки.


Источник: Telegram


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