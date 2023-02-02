В России лоббируют потолок цен на зарядку автомобилей

Так, производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на ближайшие годы на уровне 8 руб. за 1 кВт•ч.
Сейчас даже себестоимость электроэнергии в регионах, в основном, выше 8 руб., а цена зарядки на электрозарядных станциях (ЭЗС) доходит до 25 рублей, хотя для корпоративных клиентов предусмотрены «специальные условия».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Реализовать инициативу можно только за счет субсидий.
Специалисты рынка эту идею поддерживают, хотя такая стоимость зарядки выглядит «слишком оптимистичной». Но так можно усилить интерес покупателей к электротранспорту, а вот инициатива той же компании ввести 10-процентную квоту на закупку электромобилей в такси и каршеринги понимания не нашла.
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Источник: «Коммерсант»
АГН «Москва»
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