В стране стало появляться все больше электрокаров, и производители задумались о продвижении этого не слишком пока популярного у нас вида транспорта.

Материалы по теме Специалисты назвали «жирный» минус электромобилей

Так, производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на ближайшие годы на уровне 8 руб. за 1 кВт•ч.

Сейчас даже себестоимость электроэнергии в регионах, в основном, выше 8 руб., а цена зарядки на электрозарядных станциях (ЭЗС) доходит до 25 рублей, хотя для корпоративных клиентов предусмотрены «специальные условия».

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Реализовать инициативу можно только за счет субсидий.

Специалисты рынка эту идею поддерживают, хотя такая стоимость зарядки выглядит «слишком оптимистичной». Но так можно усилить интерес покупателей к электротранспорту, а вот инициатива той же компании ввести 10-процентную квоту на закупку электромобилей в такси и каршеринги понимания не нашла.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Коммерсант»

АГН «Москва»