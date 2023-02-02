В России лоббируют потолок цен на зарядку автомобилей — журнал За рулем

В России лоббируют потолок цен на зарядку автомобилей

В стране стало появляться все больше электрокаров, и производители задумались о продвижении этого не слишком пока популярного у нас вида транспорта.

Материалы по теме
Специалисты назвали «жирный» минус электромобилей

Так, производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на ближайшие годы на уровне 8 руб. за 1 кВт•ч.

Сейчас даже себестоимость электроэнергии в регионах, в основном, выше 8 руб., а цена зарядки на электрозарядных станциях (ЭЗС) доходит до 25 рублей, хотя для корпоративных клиентов предусмотрены «специальные условия».

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Реализовать инициативу можно только за счет субсидий.

Специалисты рынка эту идею поддерживают, хотя такая стоимость зарядки выглядит «слишком оптимистичной». Но так можно усилить интерес покупателей к электротранспорту, а вот инициатива той же компании ввести 10-процентную квоту на закупку электромобилей в такси и каршеринги понимания не нашла.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Коммерсант»

АГН «Москва»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?
Жесткий тест: кроссовер против внедорожника (результаты удивили)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров79
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: