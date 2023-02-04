Должников могут лишить водительского удостоверения

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Юрист Иван Соловьёв предупредил, что водитель может остаться без прав, если у него есть непогашенная задолженность. Он сослался на федеральный закон «Об исполнительном производстве», в котором прописаны долговые обязательства, за которые может последовать такое наказание.

К ним, в частности, относятся:

алименты;

возмещение вреда, причиненного здоровью;

возмещение вреда в связи со смертью кормильца;

возмещение имущественного или морального вреда в связи с преступлением;

взыскание административного штрафа;

неимущественные отношения в связи с воспитанием детей.

Временно лишить должника прав можно на основании постановления судебного пристава-исполнителя. Постановление вручают должнику и отправляют в ГИБДД.

При вынесении решения будет принят во внимание ряд факторов, в том числе если лишение прав ограничит возможности зарабатывать деньги, если использование машины необходимо должнику и его семье или если должник использует машину в связи с инвалидностью.

Ограничения на водительские права будут действовать, пока россиянин не погасит долг.

Если лишенный прав за долги россиянин сядет за руль, ему грозит наказание: до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года.