Должников могут лишить водительского удостоверения — журнал За рулем

Должников могут лишить водительского удостоверения

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Юрист Иван Соловьёв предупредил, что водитель может остаться без прав, если у него есть непогашенная задолженность. Он сослался на федеральный закон «Об исполнительном производстве», в котором прописаны долговые обязательства, за которые может последовать такое наказание.

К ним, в частности, относятся:

  • алименты;
  • возмещение вреда, причиненного здоровью;
  • возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
  • возмещение имущественного или морального вреда в связи с преступлением;
  • взыскание административного штрафа;
  • неимущественные отношения в связи с воспитанием детей.

Временно лишить должника прав можно на основании постановления судебного пристава-исполнителя. Постановление вручают должнику и отправляют в ГИБДД.

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При вынесении решения будет принят во внимание ряд факторов, в том числе если лишение прав ограничит возможности зарабатывать деньги, если использование машины необходимо должнику и его семье или если должник использует машину в связи с инвалидностью.

Ограничения на водительские права будут действовать, пока россиянин не погасит долг.

Если лишенный прав за долги россиянин сядет за руль, ему грозит наказание: до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года.

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Источник: Прайм
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