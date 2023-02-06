За въезд в Белоруссию на автомобиле вновь придется платить

С 1 февраля в Белоруссии снова начал действовать сбор за пересечение наземной границы.
Его взимают при выезде в Брестской, Витебской и Гродненской областях вне зависимости от гражданства пересекающего границу.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Сбор введен сроком до 1 января 2025 года. Его ставка равна одной базовой величине. Сейчас она составляет 37 белорусских рублей (около 970 российских). Плата взимается с одного транспортного средства полной массой до 5 тонн вне зависимости от количества пассажиров.
Ряд категорий водителей от него освобождены.
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Источник: Государственный пограничный комитет РБ
Фото: gpk.gov.by
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