За въезд в Белоруссию на автомобиле вновь придется платить — журнал За рулем

За въезд в Белоруссию на автомобиле вновь придется платить

Оплата будет взиматься и с белорусов, и с граждан других стран.

Материалы по теме
Сделаны в России! 6 главных премьер 2023 года

С 1 февраля в Белоруссии снова начал действовать сбор за пересечение наземной границы.

Его взимают при выезде в Брестской, Витебской и Гродненской областях вне зависимости от гражданства пересекающего границу.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сбор введен сроком до 1 января 2025 года. Его ставка равна одной базовой величине. Сейчас она составляет 37 белорусских рублей (около 970 российских). Плата взимается с одного транспортного средства полной массой до 5 тонн вне зависимости от количества пассажиров.

Ряд категорий водителей от него освобождены.

  • «За рулем» теперь можно читать в RuTube

Источник: Государственный пограничный комитет РБ

Фото: gpk.gov.by

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров50
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: