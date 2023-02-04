За подкрашивание номеров можно лишиться прав — журнал За рулем

За подкрашивание номеров можно лишиться прав

А ведь когда-то это дело было вполне обычным.

Материалы по теме
Иностранные номера невидимы для камер? Это миф

Подкрашенные номера районный суд в Волгограде посчитал подложными и наказал автовладельца соответствующе: лишение водительского удостоверения и штраф 30 тысяч рублей.

Верховный суд пояснил, что подложными регистрационными знаками стоит считать те, в которые были внесены изменения, искажающие изначально нанесенные символы. Такое искажение может появиться в результате выдавливания, механического удаления символов, подкрашивания и так далее.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

То есть наказать могут по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (умышленное видоизменение). Если доказать, что символы прежние и соответствуют ГОСТу, то наказания возможно избежать.

А для обеспечения спокойной жизни лучше все-таки заказать дубликаты изношенных номеров. На портале ГИБДД есть список организаций, которые этим занимаются.

Источник: АиФ

Фото: АГН «Москва»

«За рулем» можно читать в Viber

Наше новое видео
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров105
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: