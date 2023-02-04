За подкрашивание номеров можно лишиться прав

Подкрашенные номера районный суд в Волгограде посчитал подложными и наказал автовладельца соответствующе: лишение водительского удостоверения и штраф 30 тысяч рублей.
Верховный суд пояснил, что подложными регистрационными знаками стоит считать те, в которые были внесены изменения, искажающие изначально нанесенные символы. Такое искажение может появиться в результате выдавливания, механического удаления символов, подкрашивания и так далее.
То есть наказать могут по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (умышленное видоизменение). Если доказать, что символы прежние и соответствуют ГОСТу, то наказания возможно избежать.
А для обеспечения спокойной жизни лучше все-таки заказать дубликаты изношенных номеров. На портале ГИБДД есть список организаций, которые этим занимаются.
Источник: АиФ
Фото: АГН «Москва»
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