За подкрашивание номеров можно лишиться прав

А ведь когда-то это дело было вполне обычным.

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Подкрашенные номера районный суд в Волгограде посчитал подложными и наказал автовладельца соответствующе: лишение водительского удостоверения и штраф 30 тысяч рублей.

Верховный суд пояснил, что подложными регистрационными знаками стоит считать те, в которые были внесены изменения, искажающие изначально нанесенные символы. Такое искажение может появиться в результате выдавливания, механического удаления символов, подкрашивания и так далее.

То есть наказать могут по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (умышленное видоизменение). Если доказать, что символы прежние и соответствуют ГОСТу, то наказания возможно избежать.

А для обеспечения спокойной жизни лучше все-таки заказать дубликаты изношенных номеров. На портале ГИБДД есть список организаций, которые этим занимаются.

Источник: АиФ

Фото: АГН «Москва»

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