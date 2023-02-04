Porsche восстанавливает уникальный прототип

Модель 959 выиграла ралли Париж-Дакар 1986 года.

Материалы по теме Идеальная аптечка водителя: 30 нужных препаратов

Компания покажет реставрацию в документальном сериале на Youtube. В течение шести серий Porsche Rothmans 959 Париж-Дакар будет приобретать идеальный вид.

Если точнее, это не тот самый победитель ралли, а аналогичная машина, занявшая второе место. Она уже восстановлена, а сериал расскажет историю этого преображения.

959 Paris-Dakar разрабатывался 2 года. Подвеску усилили, некоторые панели кузова заменили кевларовыми, поставили вездеходные шины. Масса снизилась с 1450 до 1260 кг. Оппозитная турбошестерка была настроена на 394 л.с. (на 50 л.с. меньше, чем у исходника), зато могла работать на низкокачественном топливе.

Далее машину покажут в рамках выставки “75 лет спортивным автомобилям Porsche” в Штутгарте.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: CarsWeek

Фото: Youtube