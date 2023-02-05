Найден быстрый способ снизить расход топлива

Для этого достаточно всего пары минут. Но большинство этого почему-то не делает.

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Расход топлива зависит от многих факторов, и один из них — давление воздуха в шинах. У спущенной шины выше сопротивление качению, и, чтобы его преодолеть, двигателю приходится напрягаться и сжигать больше топлива.

Поэтому, если хочется сэкономить, лучше поинтересоваться, сколько атмосфер накачано в шинах вашей машины. Затем сверить с рекомендуемыми значениями и, если не хватает, довести до них.



Каждый день проверять давление, конечно, излишне, но глянуть раз в месяц и проинспектировать при сильном похолодании или перед дальней поездкой точно не помешает. Тем более, это занимает не так уж много времени.

А из-за чего еще машина может потреблять слишком много топлива? Ответ здесь .

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