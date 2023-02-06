МВД просит дополнительных полномочий в надзоре за качеством дорог

МВД России предлагает расширить перечень индикаторов риска, которые служат основанием для проведения надзорных мероприятий в области безопасности дорожного движения. Шесть новых пунктов, касающихся состояния дорог и организации дорожного движения, включены в проект ведомственного приказа.
Сейчас индикаторы риска включают в себя два пункта — оформление диагностических карт и нарушения при эксплуатации транспортных средств.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В МВД считают, что основанием для проверок также является отсутствие технических средств, информирующих о проведении дорожных работ на участке дороги, а также обращения от граждан о состоянии участка дороги или сообщения из СМИ и интернета об угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей.
Также в число индикаторов риска для проведения проверочных мероприятий предлагается включить неустранение ранее выявленных нарушений.
Документ размещен ведомством для общественного обсуждения.
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Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Фото: АГН «Москва»
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