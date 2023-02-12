Эта яхта-невидимка подойдет нашим олигархам: ее трудно обнаружить

Эта особенность стирает разделительную линию между яхтой и самим морем, благодаря чему судно словно сливается с водой.
Концепт 88-метровой яхты-«невидимки» Pegasus разработал итальянский дизайнер Джозеф Форакис. Каркас корабля, объединяющий корпус и надстройку, он намерен напечатать на 3D-принтере.
Внутри судна расположится многоуровневый гидропонный сад, который обеспечит пассажиров свежими овощами и будет очищать воздух.
Работать Pegasus будет на солнечных батареях, а также превращая морскую воду в водород. Бортовые топливные элементы преобразуют H2 в электричество, которое будет накапливаться в литий-ионных батареях.
В результате должно получиться прочное и легкое судно. Pegasus готов к показу и может быть запущен в производство к 2030 году. Цену даже приблизительно не называют.
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Источник: superyachttimes.com
Фото: forakis.com
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