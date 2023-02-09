Будьте осторожны! Возможно, самая плохая трасса в России (видео)

В последние годы подобные видеоролики становятся редкостью — все же качество федеральных трасс медленно, но верно идет на поправку...

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Впрочем, сия тенденция пока не коснулась трассы М-9 «Балтия», на которой снят недавно выложенный в Сеть ролик. Судя по комментарию снявшей видео девушки, дорога такого качества находится на участке от Чертолино до Ржева в Тверской области. Видимо, и до Чертолино покрытие оставляет желать лучшего. «И такое — всю дорогу», — сетует автор видео.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сообщается также, что на этом участке буквально каждый день можно увидеть стоящие на обочине автомобили — колеса у них пробиты.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK