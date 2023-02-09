Будьте осторожны! Возможно, самая плохая трасса в России (видео)

Впрочем, сия тенденция пока не коснулась трассы М-9 «Балтия», на которой снят недавно выложенный в Сеть ролик. Судя по комментарию снявшей видео девушки, дорога такого качества находится на участке от Чертолино до Ржева в Тверской области. Видимо, и до Чертолино покрытие оставляет желать лучшего. «И такое — всю дорогу», — сетует автор видео.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Сообщается также, что на этом участке буквально каждый день можно увидеть стоящие на обочине автомобили — колеса у них пробиты.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.