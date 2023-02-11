Если переводить АКП в нейтраль на светофоре, автомат прослужит дольше?

На механической коробке в момент остановок необходимо переключаться на «нейтраль», N. Либо выжимать педаль сцепления. Это очевидно. А вот на машинах с автоматом этого делать не стоит, напоминает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
Автомобиль никуда не поедет, удерживаемый на месте педалью тормоза. То есть в режиме D можно долго стоять в дорожных заторах, просто надавливая на педаль тормоза. Если часто переводить коробку из D в P или даже в N, то никакой пользы от этого не будет. Хотя некоторые водители уверены, что таким образом они продлевают жизнь автомату.
На самом деле не продлевают. Наоборот, от частых переключений автоматической коробке только хуже. Да и двигателю тоже: как правило, минимальные обороты холостого хода в положении D выше (900 против 700), а потому при необходимости быстро тронуться с места моторчику придется поработать внатяг, пусть и недолго.
Поэтому автомат необходимо ставить на паркинг (P) только перед выключением мотора. А вот режим N применяется в автомате исключительно для буксировки машины на прицепе на малые расстояния и на небольших скоростях.
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