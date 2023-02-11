Если переводить АКП в нейтраль на светофоре, автомат прослужит дольше? — журнал За рулем

Если переводить АКП в нейтраль на светофоре, автомат прослужит дольше?

АКП для того и изобрели, чтобы свести «общение» водителя с коробкой до минимума, поручив все автоматике.

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На механической коробке в момент остановок необходимо переключаться на «нейтраль», N. Либо выжимать педаль сцепления. Это очевидно. А вот на машинах с автоматом этого делать не стоит, напоминает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Автомобиль никуда не поедет, удерживаемый на месте педалью тормоза. То есть в режиме D можно долго стоять в дорожных заторах, просто надавливая на педаль тормоза. Если часто переводить коробку из D в P или даже в N, то никакой пользы от этого не будет. Хотя некоторые водители уверены, что таким образом они продлевают жизнь автомату.

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На самом деле не продлевают. Наоборот, от частых переключений автоматической коробке только хуже. Да и двигателю тоже: как правило, минимальные обороты холостого хода в положении D выше (900 против 700), а потому при необходимости быстро тронуться с места моторчику придется поработать внатяг, пусть и недолго.

Поэтому автомат необходимо ставить на паркинг (P) только перед выключением мотора. А вот режим N применяется в автомате исключительно для буксировки машины на прицепе на малые расстояния и на небольших скоростях.

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