Сгубила тяга к тусовкам: северянина осудили за неудачный угон — журнал За рулем

Сгубила тяга к тусовкам: северянина осудили за неудачный угон

Похитить машину с двух попыток не вышло, но наказание отбывать придется.

Материалы по теме
В России будут меньше угонять машины. Есть причины

События происходили под Мурманском. 21-летний северянин захотел поехать в Апатиты, чтобы отдохнуть в ночном клубе. Для этого ему нужна была машина. На пути встретилась Лада с приоткрытым стеклом. Потенциальный угонщик проник в салон, но запустить двигатель не смог.

Другого автомобиля с опущенным стеклом не нашлось, поэтому для следующей попытки пришлось его разбить. Но вторая «жертва» тоже запускаться не захотела.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В результате неудавшийся угонщик угодил под суд. Наказанием за попытку угона стало ограничение свободы на два года. В течение этого времени ему нельзя выходить из квартиры по ночам, менять место жительства или работы, а также выезжать за пределы Кандалакшского района.

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Источник: Вечерний Мурманск

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров80
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: