Сгубила тяга к тусовкам: северянина осудили за неудачный угон

Похитить машину с двух попыток не вышло, но наказание отбывать придется.

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События происходили под Мурманском. 21-летний северянин захотел поехать в Апатиты, чтобы отдохнуть в ночном клубе. Для этого ему нужна была машина. На пути встретилась Лада с приоткрытым стеклом. Потенциальный угонщик проник в салон, но запустить двигатель не смог.

Другого автомобиля с опущенным стеклом не нашлось, поэтому для следующей попытки пришлось его разбить. Но вторая «жертва» тоже запускаться не захотела.

В результате неудавшийся угонщик угодил под суд. Наказанием за попытку угона стало ограничение свободы на два года. В течение этого времени ему нельзя выходить из квартиры по ночам, менять место жительства или работы, а также выезжать за пределы Кандалакшского района.

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Источник: Вечерний Мурманск

Фото: Depositphotos