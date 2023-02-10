Производство электромобилей в России в 2023 году увеличится в девять раз — журнал За рулем

Производство электромобилей в России в 2023 году увеличится в девять раз

Согласно обновленной стратегии, почти каждый седьмой автомобиль в стране к 2030 году будет электрическим.

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Власти России собрались в девять раз увеличить производство электромобилей. В 2023 году в стране планируется произвести 18 тысяч таких авто, в 2024-м — 36 тыс. Об этом было заявлено на стратегической сессии по электротранспорту под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

В прошлом году в стране было произведено около двух тысяч электрокаров.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«На сегодняшний день в России уже зарегистрировано 24,5 тысячи электромобилей. А если говорить о зарядной инфраструктуре, то в России уже работает более 7,5 тысячи зарядных устройств и задействовано 35 операторов ЭЗС», — заявил замминистра экономического развития Максим Колесников.

Рост продаж электромобилей в правительстве связывают, в первую очередь, с реализацией мер поддержки, в частности, действующими программами льготного автокредитования для частных лиц и льготного автолизинга для юридических. Также в ряде регионов действуют такие меры, как бесплатная парковка и отсутствие транспортного налога.

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Источник: Сайт правительства России

Фото: t.me/evolute_electrocars

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