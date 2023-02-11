Уборка важнее: дворника не смутила стрельба в шаге от него

Материалы по темеВодитель намеренно врезался в машину полицейских. А те не в обиде
2 февраля дворник привычно убирал снег во дворе дома, когда туда же вышел пьяный мужчина с пистолетом Макарова.
Сначала он попытался зарядить пистолет, уронил патрон, изучал конструкцию и не сразу сладил с затвором. Дворник работал за спиной мужчины, поэтому вполне мог не видеть манипуляций с оружием.
Материалы по темеПроголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Потом начались выстрелы в воздух. Но дворник и в этот момент никуда не убежал, продолжая делать свою работу. В конце концов стрелок выпустил в воздух всю обойму и спокойно пошел в подъезд. Задержала ли его полиция, не сообщается.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Telegram-канал Baza
Фото: Telegram