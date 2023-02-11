Уборка важнее: дворника не смутила стрельба в шаге от него

Инцидент произошел во дворе одного из домов подмосковной Ивантеевки.

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2 февраля дворник привычно убирал снег во дворе дома, когда туда же вышел пьяный мужчина с пистолетом Макарова.

Сначала он попытался зарядить пистолет, уронил патрон, изучал конструкцию и не сразу сладил с затвором. Дворник работал за спиной мужчины, поэтому вполне мог не видеть манипуляций с оружием.

Потом начались выстрелы в воздух. Но дворник и в этот момент никуда не убежал, продолжая делать свою работу. В конце концов стрелок выпустил в воздух всю обойму и спокойно пошел в подъезд. Задержала ли его полиция, не сообщается.

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Источник: Telegram-канал Baza

Фото: Telegram