Уборка важнее: дворника не смутила стрельба в шаге от него — журнал За рулем

Уборка важнее: дворника не смутила стрельба в шаге от него

Инцидент произошел во дворе одного из домов подмосковной Ивантеевки.

Материалы по теме
Водитель намеренно врезался в машину полицейских. А те не в обиде

2 февраля дворник привычно убирал снег во дворе дома, когда туда же вышел пьяный мужчина с пистолетом Макарова.

Сначала он попытался зарядить пистолет, уронил патрон, изучал конструкцию и не сразу сладил с затвором. Дворник работал за спиной мужчины, поэтому вполне мог не видеть манипуляций с оружием.

Уборка важнее: дворника не смутила стрельба в шаге от него

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Потом начались выстрелы в воздух. Но дворник и в этот момент никуда не убежал, продолжая делать свою работу. В конце концов стрелок выпустил в воздух всю обойму и спокойно пошел в подъезд. Задержала ли его полиция, не сообщается.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал Baza

Фото: Telegram

Наше новое видео
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров64
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: