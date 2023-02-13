Не успеем оглянуться: так будет выглядеть автомобиль через пять лет

Все идет к тому, что машины отодвинут человека на второй план.

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Прогноз того, как автомобильная промышленность изменит наши отношения с автомобилями в течение следующих пяти лет, составила компания DXC Technology.

Отношения водителя с экосистемой партнеров и услуг, связанных с автомобильной промышленностью, меняются. В связи с этим сформировалось пять тенденций.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

1. Программное обеспечение вашего автомобиля так же важно, как и его логотип.

Программно-определяемые транспортные средства (SDV) будут известны больше своим пользовательским интерфейсом, чем техническими характеристиками и компанией-разработчиком.

2. Ваш автомобиль обновляется сам и предлагает обновления по запросу.

Поскольку автомобили становятся все более программно-оснащенными и подключенными к интернету, их способность к самовосстановлению и самообновлению будет возрастать. Автомобиль пройдет долгий путь, прежде чем станет таким же интерактивным, как наш телефон, но ясно, что эволюция аналогичная.

3. Для поколения Z владение автомобилем может уйти в прошлое.

Благодаря гибридной работе многим сотрудникам больше не нужно каждый день ездить в офис на машине. Молодые люди хотят удобства автомобиля, но не хотят традиционной модели собственности, которая обычно дорога, ответственна и негибка. Все популярнее будет схема «плати за авто только тогда, когда оно нужно». Варианты: подписка, каршеринг или услуга одноразовой аренды.

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4. Ваш автомобиль назначит встречу с сервисом раньше, чем вы узнаете, что есть проблема.

Возможности подключения, встроенные в автомобили, позволяют передать механикам диагностическую информацию заранее, чтобы они могли заказать необходимые компоненты. Это освободит водителей от части ответственности за выявление проблем с техническим обслуживанием автомобиля и повысит безопасность дорожного движения.

5. Ваш будущий электромобиль может работать на водороде.

Во многих городах мира водителям теперь приходится ждать более часа, чтобы зарядить свой электромобиль на общественных зарядных станциях. Альтернативу исследователи видят в автомобилях на водородных топливных элементах.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.



Источник: presseportal.de

Фото: Unsplash