Водителям рассказали, как спасти машину от эвакуации

Процедуру раскрыли в столичном Дептрансе.

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Московский департамент транспорта рассказал, что делать при эвакуации автомобиля и возможно ли избежать штрафстоянки.

Самое главное: избежать перемещения машины на штрафстоянку возможно. Если эвакуатор еще не тронулся с места, то автомобиль обязаны вернуть. Для этого надо подойти к инспектору и предъявить документы на машину.

Однако заплатить штраф за парковку в неположенном месте (3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 1500 в остальной России) все равно придется. Протокол будет составлен на месте, а затем по почте придет «письмо счастья». Также здесь действует скидка 50% при оплате штрафа в течение 20 суток.

А вот если эвакуатор уже погрузил автомобиль и тронулся с места, то придется возвращать машину со штрафстоянки, да еще и дополнительно оплачивать саму перевозку.

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Источник: Телеграм-канал Дептранса Москвы

Фото: АГН «Москва»