«Металлистов» на УАЗах задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Белорусским правоохранителям пришлось устроить погоню за нарушителями.

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В Белоруссии задержали собирателей металлолома. Причем орудовали злоумышленники не где-нибудь, а в зоне отчуждения и отселения, образованной вокруг Чернобыльской АЭС.

Информация об этом поступила в Брагинский РОВД, после чего милиционеры выехали с проверкой на место.

Правоохранители успели вовремя и даже застали удаляющуюся машину. В результате погони УАЗ злоумышленников съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и пассажир были задержаны, а погоня продолжилась.

Со второй «буханкой» получился аналогичный сценарий, а третью машину нашли брошенной. В автомобилях были найдены резак, кислородные баллоны и более 350 кг металлолома.

Злоумышленникам грозит в сумме по 4,8 тысячи белорусских рублей (139 тысяч российских рублей) штрафа и конфискация орудий правонарушения за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение правового режима на территории радиоактивного загрязнения.

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Источник: МВД Беларуси

Фото: МВД Республики Беларусь и «За рулем»