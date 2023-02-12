Проект постановления, упорядочивающего Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, разработан специалистами МВД
По сообщению пресс-центра МВД России, документ призван гармонизировать список неисправностей с требованиями технического регламента, а также с актуальными ГОСТами.
«Данный проект постановления в настоящее время проходит процедуру согласования», — сообщили в ведомстве.
В новой редакции Перечня неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию автомобилей, прописано, что ГИБДД сможет штрафовать на 500 рублей за использование резины не по сезону, использование в фарах источников света с не соответствующим предусмотренному в эксплуатационной документации классу, а также за неработающую систему ABS и прочее.
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Источник: ТАСС