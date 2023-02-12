Новый список неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля, направлен на согласование в правительство.

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Проект постановления, упорядочивающего Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, разработан специалистами МВД

По сообщению пресс-центра МВД России, документ призван гармонизировать список неисправностей с требованиями технического регламента, а также с актуальными ГОСТами.

«Данный проект постановления в настоящее время проходит процедуру согласования», — сообщили в ведомстве.

В новой редакции Перечня неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию автомобилей, прописано, что ГИБДД сможет штрафовать на 500 рублей за использование резины не по сезону, использование в фарах источников света с не соответствующим предусмотренному в эксплуатационной документации классу, а также за неработающую систему ABS и прочее.