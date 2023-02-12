В Сочи водитель сел на 3 суток за бурное празднование свадьбы

Участник свадебного кортежа перекрыл движение.

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Водитель перегородил сочинский тоннель, что было сразу отмечено диспетчером дороги. О случившемся сообщили в дежурную часть Госавтоинспекции.

При проверке водитель был установлен и привлечен к ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле (ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ).

Кроме того, у водителя оказался не оформлен полис ОСАГО, обнаружилось неисправное рулевое управление (ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ). Автомобиль был перемещен на штрафстоянку.

А сам факт перекрытия движения был признан мелким хулиганством. За него суд назначил водителю наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.

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Источник: Telegram-канал «Госавтоинспекция г. Сочи»

Фото: YouTube